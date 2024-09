Ospite dell’EA7 World Padel Tour di Amsterdam,ha detto la sua anche sul connazionale: "È un giocatore fantastico. Una persona molto umile, che lavora in modo eccezionale", le sue parole riportate da Tuttosport. "Ha un grande piede sinistro, ma soprattutto è un giocatore che cresce salendo di livello: ha fatto bene nell’AZ Alkmaar, poi è andato all’Atalanta e ha fatto un altro step. E ora alla, con i suoi calci di punizione, i suoi assist, i suoi goal, sarà un elemento molto importante per la squadra bianconera, una delle più importanti al mondo. E sono molto felice per lui, perché è anche una fantastica persona. La Premier? Non so, ma è molto felice in Italia".