Ancora una volta, la pausa nazionali sembra essere arrivata nel momento migliore, o quanto meno. La Juve ha vissuto il mese di ottobre (e la prima parte di novembre), nel bene e nel male. L'ultima pausa era arrivata dopo il brutto pareggio contro il Cagliari, e anche in quel caso il momento era quello giusto per diversi motivi. A distanza di poco più di un mese, ecco l'ultima sosta del 2024, e la Juve ci arriva: è la squadra che - molto probabilmente - farà a meno di Cabal per molto tempo , ma è anche la squadra che si trova a -2 dalla capolista dopo aver giocatodall'ultima finestra di Nations League. Dunque, al ritorno, sarà un vero e proprio spartiacque per i bianconeri, e per uno in particolare:L'olandese rispecchia pienamente i due volti della Juve prima delle ultime due pause. 6 ottobre, Juve-Cagliari termina in pareggio e Koopmeiners accusa un infortunio che lo terrà fuori dal campo. E fino ad allora ha registrato un solo assist, oltre ad aver mostrato difficoltà evidenti a inserirsi nei meccanismi di Motta. Ma come ogni parte di un meccanismo, anche l'olandese necessita tempo. E così è stato (ed è tutt'ora): il 30 ottobre, seppur per una ventina di minuti, Koop torna in campo contro il Parma, e già dal suo ingresso si capisce che non aspettava altro. Le gare successive contro Udinese, Lille e soprattutto Torino sono la dimostrazione della sua, e del fatto che stia trovando sempre di più la sua dimensione con Thiago Motta. Eppure, manca il goal, quel momento che l'olandese insegue da quando è arrivato in bianconero. Proprio per questo saranno decisivi i prossimi impegni, specialmente nei big match contro. Alla Juve Koopmeiners ha già attraversato diverse tappe, e come in ogni percorso ha affrontato (e affronterà) momenti negativi, ma una rete può davvero svoltare la sua stagione. Il conto alla rovescia è iniziato.





