Quando arriva Cabal in Italia?

Sembrava che la giornata di mercoledì 13 novembre potesse essere quella idonea per vedereapprodare al J|Medical per sostenere gli esami strumentali utili ad approfondire il serio infortunio rimediato in Nazionale con la maglia della Colombia. Il classe 2001, finito ko durante una sessione di allenamento con i compagni, avrebbe infatti riportato una serie lesione al legamento crociato del ginocchio. Una diagnosi che se venisse confermata chiuderebbe anzitempo la stagione 2024/25 dell'ex Verona.Juan Cabal sarà a Torino nella giornata di domani, giovedì 14 novembre. Appena sbarcato in Italia, il giocatore farà subito tappa al J|Medical per sottoporsi ai controlli approfonditi del caso. In attesa dei comunicati ufficiali, filtra un certo pessimismo circa la portata del suo infortunio.





