Juventus, Koopmeiners convocato per la Roma?

Niente Nazionale per Come vi abbiamo già raccontato ieri , il centrocampista olandese non è stato convocato dal CT Ronald Koeman per gli imminenti impegni di Nations League, pertanto rimarrà a disposizione di Thiago Motta e del preparatore Simon Colinet lavorando in tutta tranquillità durante la sosta per ritrovare la migliore condizione, al momento ancora un po' lontana considerando che, di fatto, ad agosto si è allenato soltanto in autonomia.Koopmeiners, quindi, potrà presentarsi tirato a lucido per la ripresa del campionato, mentre sarà molto difficile vederlo tra i convocati per il big match contro ladi domani, come riferisce Tuttosport. E alla Continassa non sarà solo: resteranno a Torino, infatti, anche altri big come Dusan Vlahovic e i brasiliani Douglas Luiz e Gleison Bremer, ma anche Francisco Conceicao fresco di partecipazione all'Europeo. Dei nuovi arrivati, quindi, sololascerà laper unirsi all’Argentina, impegnata nelle gare di qualificazioni ai Mondiali 2026.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui