Tra i nomi che circolano in casa Juventus, daa Francisco, c’è un giocatore che resta al centro delle attenzioni bianconere: Teun. Il centrocampista olandese dell'Atalanta è la vera priorità di mercato per Cristianoe per il progetto tecnico di. La Juventus vede in Koopmeiners l’uomo ideale per rinforzare il centrocampo, e l’impegno per portarlo a Torino è massimo.ha trascorso il weekend in Italia, non solo per seguire da vicino le trattative per gli esterni d'attacco, ma soprattutto per monitorare il lavoro sottotraccia degli intermediari impegnati a smussare le resistenze dell'Atalanta. La trattativa è complessa, con la Dea che ha eretto un muro finora invalicabile. Tuttavia, la situazione potrebbe sbloccarsi a breve: l’Atalanta è infatti impegnata a chiudere per il sostituto di Koopmeiners, conche sembra essere il favorito per prendere il suo posto.Laè pronta a presentare un’offerta di 50 milioni di euro, comprensiva di bonus, per convincere l'Atalanta a cedere il giocatore. Tuttavia, il club bergamasco ha finora mantenuto una valutazione di almeno. Nonostante la distanza economica tra domanda e offerta, c’è un cauto ottimismo che un compromesso possa essere trovato, soprattutto seriuscirà a bloccare il suo sostituto nei prossimi giorni.