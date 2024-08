Gli aggiornamenti su Koopmeiners-Juventus

La situazione di apparente calma nel mercato avvantaggia la, che continua a monitorare con attenzione il caso diIl centrocampista olandese, infatti, non sta partecipando agli allenamenti e ha fatto capire chiaramente che non ci sono margini per un riavvicinamento con l’Atalanta. Questo scenario offre alla Juventus un’opportunità preziosa per avanzare la propria offerta.Attualmente,sta mostrando una certa rigidità, rifiutando di accettare l’offerta della Juventus di 59 milioni di euro, vicina ai 60 milioni richiesti. La questione si sta trasformando in una battaglia di principi, con il club bergamasco che non sembra intenzionato a scendere a compromessi.Inoltre, l’Atalanta è rimasta infastidita dal certificato medico di, soprattutto dal primo, che ha ulteriormente complicato la situazione. Questo malcontento ha portato la dirigenza della Dea a reagire in modo più rigido, rendendo ancora più incerta la risoluzione della trattativa.La, approfittando della calma apparente, continua a lavorare per cercare di sbloccare la situazione e ottenere il centrocampista olandese, mentre l’Atalanta rimane ferma nella sua posizione, rimandando ogni possibile evoluzione della questione alla prossima giornata di mercato.



