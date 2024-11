Dal ritiro dell'Olanda, Teuntorna a parlare del momento e anche della Juventus."Ha bruciato per un po’. Ero comunque sempre in contatto con tutti, scrivevo nella nostra chat, vedevo le partite, continuavo a pensare all’Europeo. Mi ripetevo: 'Avrei dovuto esserci anche io'. Ho sentito dire: 'Dai, ci saranno altri Mondiali ed Europei'. Sì, ma non ha senso. Anche se giocherò altre otto finali, avrebbero dovuto essere nove"."Voglio giocare titolare, ma è sempre un bene se in nazionale ci sono così tanti buoni centrocampisti. Se hai difficoltà con la competizione, non dovresti giocare tra i migliori"."Non sono cambiato e non ho un ruolo diverso qui solo perché sono in un'altra squadra. La Juve è un club più grande, la concorrenza è maggiore ed è questo che mi rende più completo"."Non credo di averlo ancora mostrato. Adesso mi sto rimettendo in forma per il mio club e voglio continuare così anche qui. Finalmente sono tornato".