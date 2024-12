I numeri di Koopmeiners in Juventus-Manchester City

Minuti giocati: 90

Goal: 0

Expected goals: 0,33

Assist: 0

Expected assist: 0,01

Tocchi: 38

Passaggi: 17 (76% di accuratezza)

Cross: 3

Tiri: 1 (in porta)

Lanci lunghi: 1

Palloni intercettati: 1

Tackles: 3

Se proprio si vuole trovare una nota (parzialmente) stonata nella sinfonia perfetta dellaal cospetto del, non resta che guardare in direzione di. Perché l'olandese ha fatto arrabbiare non poco i tifosi bianconeri, soprattutto nel corso di un primo tempo costellato di errori tecnici e imprecisioni - anche abbastanza banali -, difficoltà nelle giocate e scelte incomprensibili, che ci si sarebbe potuto aspettare da un "novellino" ma non di certo da un giocatore della sua esperienza.Eppure in tutto ciò c'è un grosso "ma", che aiuta a spiegare perché, in fondo, Thiago Motta non riesca mai a fare a meno di lui (al netto delle assenze). Nella partita di Koopmeiners c'è tanto impegno e sacrificio in fase di non possesso, tanta buona volontà nel riportarsi sotto la linea del pallone anche dopo un errore nell'appoggio, quando è necessario darsi da fare per iniziare la pressione. Che comunque è una buona base di partenza, almeno sul piano della concretezza. Poi ci sarà tempo e modo per sgrezzarsi.



