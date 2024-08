Thiago Motta: le parole su Koopmeiners

si mostra fiducioso e sereno in vista dell'inizio della stagione, nonostante le difficoltà emerse nel precampionato. Il tecnico bianconero ha espresso ottimismo non solo riguardo alla preparazione della squadra, ma anche sul fronte del mercato, sottolineando l'intesa con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. QUI LE PAROLE INTEGRALI. Motta, consapevole delle sfide che lo attendono, si è detto soddisfatto del lavoro svolto finora e ha evidenziato l’importanza della collaborazione con: «Io sto già pensando che inizierà il campionato e sono veramente contento. Abbiamo una settimana per preparare la prima partita con il Como. Io e Giuntoli siamo sempre in comunicazione e in sintonia, sappiamo ciò di cui abbiamo bisogno e andiamo avanti». Questo rapporto di fiducia reciproca è fondamentale per costruire una squadra all'altezza delle aspettative.L'allenatore ha anche rassicurato i tifosi sulla direzione che il club sta prendendo: «Siamo sulla stessa linea, faremo una squadra competitiva e sostenibile. Abbiamo tutti grande entusiasmo». Questo equilibrio tra competitività e sostenibilità è un aspetto chiave del progetto Juve, che mira a tornare ai vertici senza rinunciare alla solidità economica.Motta si è dichiarato convinto del valore della rosa attuale e di eventuali nuovi innesti: «Sono convinto dei ragazzi che ho e di quelli che arriveranno per rinforzare la squadra». Tra questi nuovi possibili acquisti, il nome di Teunè tra i più discussi, anche se Motta ha precisato di non aver avuto contatti diretti con l’allenatore dell'Atalanta, Gian Piero: «Koopmeiners? Non ho parlato con Gasperini».