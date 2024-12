Perché Koopmeiners non rende alla Juventus

Koopmeiners e il precedente di Nedved

Lanon ha ancora visto il vero. Il "giocatore totale" che aveva fatto faville all', convincendo Cristiano Giuntoli che lo monitorava da anni a un maxi investimento, sembra essere stato sostituito dalla sua "brutta copia" in questa prima parte di stagione, pur con gli alibi da non dimenticare di un'estate complessa - tra l'infortunio e il mese di preparazione saltato per via del burrascoso addio ai bergamaschi - e il problema alla costola rimediato a ottobre. Eppurenon rinuncia mai a lui, innanzitutto perché è convinto, giustamente, che l'unico modo per fargli trovare la forma migliore sia proprio quello di mandarlo in campo.Come riflette Tuttosport, comunque, lo scarso rendimento in bianconero dell'olandese - che ancora non ha cancellato lo zero alla voce goal - può anche dipendere da una questione tattica: nell'Atalanta, infatti, Koop giocava alle spalle di due punte nel 3-4-1-2 o con un altro trequartista accanto nel 3-4-2-1, mentre ora è tendenzialmente da solo alle spalle di una punta. È vero che spesso il 4-2-3-1 bianconero diventa un 4-1-4-1, ma al classe 1998 si affianca un mediano che sale, di solito, non un vero trequartista o una seconda punta come quei giocatori con cui era abituato a dialogare in nerazzurro.La speranza, ora, è che Thiago Motta riesca a fare come Marcello Lippi con: ovvero trovare il modo di dargli una "spinta", magari aiutandolo con un ulteriore riferimento offensivo come quello che potrebbe essere rappresentato dacon i suoi tagli verso il centro. Altro, al momento, sembra non possa fare, con gli uomini a disposizione.





