Non è ancora tutto fatto per il passaggio di Teunalla. La calma resta la parola d'ordine alla Continassa. Il club bianconero è convinto di aver fatto tutto il possibile per assicurarsi il centrocampista olandese, ma formalmente si attende ancora la risposta ufficiale dell'Atalanta all'offerta da 59 milioni di euro complessivi. Tuttavia, la sensazione è che le parti non siano mai state così vicine a un accordo. L'affare potrebbe sbloccarsi a breve, portando Koopmeiners a vestire la maglia della Juventus, ma fino ad allora, la cautela rimane d'obbligo.