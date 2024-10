La partita dicontro ilsi è chiusa dopo soli quarantacinque minuti. Il centrocampista olandese è stato infatti sostituito da Thiago Motta all'intervallo, con il tecnico dellache, al suo posto, ha inserito. Sulla scelta di Motta non pesa, ovviamente, alcun tipo di motivazione tecnica: Koopmeiners, infatti, ha accusato un dolore al costato - già manifestatosi in Champions contro il Lipsia - e quindi è stato sostituito dal centrocampista italiano in via del tutto precauzionale. Morale della favola, Thiago Motta non ha voluto correre alcun tipo di rischio.





