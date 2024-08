Koopmeiners-Juventus: domani la chiusura della trattativa?

L'apertura dell'Atalanta

Campo ma anche mercato per lache dopo gli arrivi dilavora per regalare aalmeno un altro innesto importante. Quello più cercato e voluto dall'intera sessione estiva, ovvero. Sono inevitabilmente i giorni o meglio le ore decisive per il futuro del centrocampista olandese, sempre più vicino ad approdare a Torino.Dopo settimane di trattativaL'offerta del club bianconero è sempre quella formulata da tempo, ovvero 59 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Proposta che si è alzata rispetto ai primi tentativi estivi e che si avvicina ai 60 che da sempre l'Atalanta chiede.Dopo il muro delle scorse settimane, il club bergamasco ha capito che non ci sono margini per far rientrare la situazione con il giocatore e le parole dell'amministratore delegato,lo dimostrano: "'L'obiettivo della società era quello di trattenere tutti i giocatori importanti della stagione. Questa estate siamo costretti a gestire delle situazioni inaspettate che ci dispiacciono molto.. Koopmeiners da inizio agosto non si allena con la squadra e adesso fa il conto alla rovescia per raggiungere la Juve, con cui l'accordo è totale da mesi. Domani dovrebbe essere il giorno decisivo.



