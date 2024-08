Koopmeiners-Juventus: la nuova offerta all'Atalanta

Dopo la prima offerta ufficiale da parte della, rifiutata, il club bianconero è pronto ad un rilancio perLa Juve ha intenzione di alzare la posta e fare il passo decisivo per arrivare al centrocampista olandese, regalando a Thiago Motta il grande colpo di mercato su cui Cristiano Giuntoli ha costruito un'intera sessione di mercato.La Juventus nei giorni scorsi come vi abbiamo raccontato,. Cifra che non basta per ottenere il sì dell'Atalanta, che parte da una valutazione di 60 e non è molto propensa a scendere da quelle richieste. Per questo adesso ci si aspetta un passo in avanti da parte dei bianconeri. La nuova proposta si avvicinerà infatti a quanto chiede il club bergamasco.La trattativa continua, andrà avanti a oltranza ma non in eterno. Con la Juve che, riferisce La Stampa, è pronta ad alzare ulteriormente l’offerta, sono questi i giorni di un rilancio ben oltrequindi decisamente più vicina alla valutazione di 60. E magari sarà necessario parlare anche di una percentuale sulla futura vendita.