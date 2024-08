Laè pronta a fare un'offerta significativa per portare Teuna Torino, iniziando da una cifra di 45 milioni di euro più bonus. Tuttavia, questa cifra è ancora lontana dai 60 milioni richiesti dall'Atalanta, che considera questo l'adeguato valore del centrocampista olandese. C'è comunque spazio per una trattativa, basata sulla volontà delle parti di trovare un compromesso.In questo contesto, emerge il concetto di volontà, collegato in parte ai princìpi dell'umorista americano Kin Hubbard, che spesso rifletteva sulle questioni di denaro. La questione centrale riguarda quindi quanto la Juventus sia disposta a spendere e quanto l'Atalanta voglia incassare per cedere il suo tuttocampista.Parallelamente, l'Atalanta non perde tempo e sta già pianificando il futuro senza. Il club ha riaperto i contatti con il Celtic per Matt O’Riley, un trequartista di passaporto danese, valutato oltre 25 milioni di euro dagli scozzesi. Sebbene l'Atalanta abbia superato i 20 milioni di offerta, il Celtic non sembra disposto a muoversi molto dalla sua richiesta. O’Riley è un giocatore che piace sia alla dirigenza che a Gasperini, rendendolo un obiettivo serio per i nerazzurri. Tuttavia, la trattativa potrebbe essere complicata, considerando le divergenze economiche e i princìpi in gioco.