Juventus, dove giocherà Koopmeiners

Difficilmente lo si vedrà in campo domenica contro la Roma, considerando che non si allena da inizio agosto quando ha rotto definitivamente con l'Atalanta, ma di certoè attesissimo in casa, dove oggi svolgerà le visite mediche di rito per poi firmare un contratto quinquennale. E come racconta La Gazzetta dello Sport, è facile prevedere che poi sarà proprio lui, insieme a, a prendere in mano la squadra come stanno già facendo Dusan Vlahovic e Gleison Bremer.L'argentino è previsto sulla fascia destra, con il doppio compito di tagliare il campo colpendo con il mancino e di sfruttare la corsia per sfornare cross o riceverli sul secondo palo. Il brasiliano costruirà più basso nel 4-2-3-1 e proverà ad essere pericoloso nel 4-1-4-1, mentre l'olandese in arrivo dall'Atalanta, che può ricoprire diversi ruoli, sarà sfruttato per il suo curriculum da tuttocampista con tanta sostanza e concretezza, alle spalle di Dusan Vlahovic. E poi ci sarà Khephren Thuram, dominante fisicamente in mediana e pronto ai break palla al piede. Thiago Motta non potrà di certo lamentarsi dell'abbondanza…





