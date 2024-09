In un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il ds dell'Atalantaè tornato a parlare della trattativa con laper: "È difficile per un giocatore dell'Atalanta rifiutare una chiamata della. Tuttavia, l'Atalanta si è sempre rinnovata anche attraverso la cessione di calciatori. Il club voleva trattenerlo, ma i suoi comportamenti hanno creato una situazione senza precedenti. Il fatto che non si presentasse a Zingonia per tre settimane è stato incredibile. Probabilmente la vicenda avrebbe potuto essere gestita in modo diverso. Quando si deve vendere o acquistare un giocatore, non dipende solo dalla volontà della società. Questo fattore influisce sui tempi, e il periodo post-Covid ha anche rallentato il mercato del calcio".