Koopmeiners-Juventus: le ultime sulla trattativa

Koopmeiners-Juventus: quanto chiede l'Atalanta

. È cominciata nel peggiore dei modi l'estate di Teun, il quale avrebbe dovuto essere tra i protagonisti della competizione continentale con la suache invece sarà costretto a guardare dal divano, per via di "postumi distrattivi della regione adduttoria sinistra". Il centrocampista, comunque, rimane un obiettivo concreto della, che secondo le ultime notizie ha già raggiunto con lui un accordo di massima su durata e cifre del contratto, in attesa di quello con l'per il suo cartellino.L'infortunio, comunque, non cambia in nessun modo la strategia dei bianconeri, ancora intenzionati a fare il possibile per avvicinarsi sempre di più a Koopmeiners nei tempi fissati, ovvero prima dell'inizio dell'Europeo. La mancata partecipazione del classe 1998 al torneo, peraltro, va a favore della Juve, che nel caso di un suo "exploit" sotto gli occhi di tutte le big del continente avrebbe rischiato di veder aumentare ulteriormente il suo valore e di scatenare un'asta internazionale.La Vecchia Signora, in sostanza, dovrà fare i conti "solo" con l'Atalanta, che per lui continua a chiedere. Come confermato oggi da Tuttosport, Cristiano Giuntoli proporrà di includere nella trattativa Moisee Dean, come contropartite per ridurre la parte cash. Entrambi rappresentano profili potenzialmente graditi ai nerazzurri, con cui però ci sarà ancora da insistere e lavorare. Ciò che è certo, appunto, è che lo stop per infortunio non cambierà i piani della Juve.