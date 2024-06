Koopmeiners infortunato: cosa filtra

Non è un buon periodo per Teun Koopmeiners che rischia di saltare la prima parte dell’Europeo: ieri nel riscaldamento dell’amichevole con l’Islanda, il centrocampista dell’Atalanta ha sentito tirare il muscolo a livello inguinale.Non sembra un infortunio serio, però è abbastanza fastidioso da allarmare la selezione Oranje, non la Juve che invece spera di chiudere l’operazione già nei prossimi giorni, scrive Tuttosport. Koopmeiners infatti resta la priorità del club bianconero per il centrocampo e le trattative con l'Atalanta proseguono da tempo per cercare di trovare l'intesa economica. Con il giocatore invece l'accordo c'è già.