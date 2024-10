Juventus, è il momento di Kenan YIldiz

La Juventus dovrà far fronte all'assenza di Teun, pedina chiave del gioco del tecnico Thiago Motta spesso schierato alle spalle dell'attaccante che è quasi sempre Dusan Vlahovic. Chi può giocare in quel ruolo tra i giocatori a disposizione di Thiago? La risposta è una: Kenan Yildiz.Il talento turco classe 2005 infatti ha grande abilità in quel ruolo, tecnica e talento. Thiago però perderebbe cosi un'arma sull'esterno, ma potrebbe essere una ghiotta occasione per Kenan di sperimentarsi e mettersi in gioco in quel ruolo. A partire dalle prossime sfide quando non ci sarà Teun Koopmeiners.





