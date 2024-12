I dati di Koopmeiners contro il Monza

Teunvuole provare a segnare il suo secondo goal consecutivo in maglia bianconera dopo la splendida punizione in Coppa Italia contro il Cagliari. L'olandese avrà l'occasione contro ilche è una delle vittime preferite del giocatore.In cinque gare disputate contro il Monza, Koopmeiners ha segnato tre goal e fornito due assist. Le tre reti sono arrivate tra l'altro in un'unica partita, quando Koopmeiners realizzò una tripletta (giugno 2023). In campionato il giocatore della Juventus ha segnato un solo goal, quello contro il Bologna, all'Allianz Stadium.