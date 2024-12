, in conferenza stampa, parla così dopo Juve-Bologna."Non posso essere felice adesso con il mio gol. Anche quando non segnavo, contava vincere, sono un giocatore di squadra. Ho giocato sempre per la squadra ed è la mia priorità. Non sono felice"."Giocare più basso ti piace di più? Posso giocare in entrambi i ruoli. Posso giocare con i centrocampisti, vicino a loro, ma anche quando attacchiamo posso essere vicino a Vlahovic, in area per fare gol o assist"."Per me è l'atteggiamento da avere nei 90 minuti, cioè quelli degli ultimi 20. Abbiamo pressato, avuto occasioni, fatto gol. Dobbiamo farlo per 90 minuti. Riusciamo a creare, fare occasioni, fare gol. Dobbiamo sentire la responsabilità e fare questo per 90 minuti. Prendiamo gol contro se non facciamo così. Dobbiamo capire, è nostra responsabilità. L'abbiamo visto nelle ultime partite. Questa è la Juventus, quella degli ultimi minuti. Questa è l'energia bellissima e dobbiamo farlo negli ultimi minuti"."Perché abbiamo avuto qualche partita in cui eravamo in vantaggio e negli ultimi minuti come Lecce abbiamo avuto gol contro. Non perché abbiamo fatto male, ma dobbiamo capire che dobbiamo fare bene per 90 minuti. In questa gara abbiamo sbagliato nei primi 30 minuti. Serve fare una partita intera bene per vincere, in campionato e come in Champions".