Il Gran Galà del Calcio 2024 ha emesso i primi verdetti. Tra i giocatori premiati, c'è anche il bianconero. L'olandese, infatti, è stato inserito tra i tre migliori centrocampisti in riferimento alla stagione 2023/2024, quando ancora vestiva la maglia dell'Atalanta. L'attuale numero 8 della Juventus è stato premiato insieme a. Koopmeiners è inoltre l'unico giocatore bianconero ad aver ricevuto un premio in questa serata. Ai microfoni di Sky Sport l'olandese ha dichiarato di voler dare di più per la squadra e che la Juve è sulla strada giusta.