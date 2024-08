Koopmeiners giocherà Juventus-Roma?

Dopo mesi di attesa, è davvero iniziata l'avventura diL'olandese oggi si è allenato per la prima volta con i nuovi compagni di squadra, a pochi giorni dalla sfida contro la Roma all'Allianz Stadium. Le ultime sull'impiego di Koopmeiners.Koopmeiners ha smesso di allenarsi con l'Atalanta a inizio agosto e quindi non può essere nelle migliori condizioni. Ecco perché sembra molto difficile che possa partire titolare contro la Roma. Comunque, Thiago Motta dovrebbe convocarlo e lasciarlo in panchina. Difficile dire quanto minutaggio possa avere il nuovo acquisto della Juventus ma per vederlo dal primo minuto si dovrà attendere il rientro dalla pausa per le nazionali.