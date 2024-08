Ha subito scatenato i commenti divertiti (e non solo…) dei tifosi il carosello di fotografie di giocatori dell'condivise poco fa dai canali social ufficiali della, in vista della sfida di Supercoppa Europea tra i nerazzurri e il Real Madrid. Tra le istantanee, infatti, figura anche quella di, sostanzialmente un "separato in casa" a Bergamo in attesa che lapossa chiudere la trattativa per ingaggiarlo: l'olandese è l'unico tra i suoi compagni… a non sorridere, mostrando un'espressione seria e quasi corrucciata che ha subito spinto molti utenti a invocare la rimozione della sua foto. Salvo colpi di scena clamorosi, comunque, Koopmeiners non parteciperà alla Supercoppa in programma mercoledì 14 agosto a Varsavia.