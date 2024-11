Dove giocherà Koopmeiners in Aston Villa-Juventus

Da Timothy Weah centravanti ci si aspetta molto , ma forse il giocatore bianconero più atteso nel match di questa sera è un altro: guardando il probabile undici titolare della schierato senza margini di scelta per via delle tante defezioni, il pensiero corre subito a, decisamente sotto tono nella sfida di sabato contro il Milan - anche a causa della febbre, si è scoperto poi - ma ora di nuovo in forma e pronto a prendere per mano una squadra che ha più che mai bisogno di leader e di punti di riferimento.In una formazione giovane come quella di Thiago Motta, l'olandese in fin dei conti è uno dei giocatori più esperti tra quelli che scenderanno in campo contro l', inoltre il ruolo in cui sarà schierato - centrocampista sottopunta alle spalle di Weah - è proprio quello in cui può rendere al meglio, dopo l'insoddisfacente parentesi di San Siro da centravanti adattato in coppia con Weston McKennie. A Birmingham, dunque, occhi puntati su Koop. Che, tra l'altro, è sempre in cerca del suo primo goal con la Juventus.





