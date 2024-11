Aston Villa-Juve, dove vederla in tv e streaming

Partita: Aston Villa-Juventus

Data: mercoledì 27 novembre 2024

Orario: 21.00

Canale tv: Amazon Prime Video

Streaming: Amazon Prime Video

Aston Villa Juve, le probabili formazioni

La Juventus arriva a Birmingham in piena emergenza, con soli 14 giocatori di movimento e tre portieri, a causa di una lunga serie di infortuni. La situazione impone scelte di formazione quasi obbligate per Thiago Motta, anche se rimangono alcuni ballottaggi per l’undici titolare contro l’ Aston Villa . La sfida di domani sarà cruciale per i bianconeri, chiamati a dimostrare carattere e adattabilità nonostante le difficoltà. L’obiettivo è sopperire alle numerose assenze con impegno e determinazione, cercando di ottenere un risultato positivo in un contesto complesso e contro un avversario competitivo.Clicca la gallery per le probabili formazioni di Aston Villa-Juventus.