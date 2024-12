Chi recupera per Juventus-Fiorentina?

Archiviate le festività natalizie, laè tornata al lavoro per preparare l'ultimo impegno del 2024, ovvero la sfida dell'Allianz Stadium di domenica, che vedrà i bianconeri opposti alladi Raffaele Palladino.In occasione del match contro la viola,attende di capire su quali giocatori potrà fare affidamento e se sarà possibile svuotare ulteriormente l'infermeria: ogni riferimento a Teun Koopmeiners, Douglas Luiz e Danilo è in questo caso voluto.Koopmeiners, Douglas Luiz e Danilo hanno svolto un lavoro differenziato rispetto al resto del gruppo anche nel giorno di Santo Stefano ma riguardo alle loro condizioni fisiche filtra un certo ottimismo in vista della partita contro la Fiorentina. La sensazione, a poco più di quarantotto ore dal calcio d'inizio della partita valevole per la diciottesima giornata di campionato, è che tutti e tre i giocatori puntano alla convocazione.





