Dopo una bella prestazione in Champions League,non ha convinto nel match di ieri sera tra. Ecco come i giornali in edicola oggi hanno giudicato la sua partita.- Si avvicina un paio di volte al primo goal, ma lo fallisce. Impossibile guardarlo senza pensare ai 60 milioni spesi, non ha ancora dimostrato di valerli.- Il primo di tutti a verticalizzare e uno dei pochi a cercare la profondità: il problema è che i compagni non sempre riescono a metterlo in moto e in ritmo, sulla corsa.- Le azioni più pericolose nascono dalle sue intuizioni. Il triangolo costruito con Cambiaso e Yildiz alza il livello complessivo della Juve rispetto alle altre zone di campo. Alcune pause, con così poche partite, sono naturali. Alza la mira da distanza ravvicinata, ma non era semplice coordinarsi dentro la mischia.