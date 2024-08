Koopmeiners-Juventus: le ultime

L'non sembra proprio intenzionata ad arrendersi all'idea chepossa trasferirsi alla. E lo dimostra l'ultimo gesto del club bergamasco - concordato con tutta probabilità con Gian Piero Gasperini, autore delle pesanti rivelazioni in merito alla volontà del giocatore di unirsi ai bianconeri -, che ha regolarmente convocato il centrocampista olandese per l'allenamento del pomeriggio di oggi, come riportato da Calciomercato.com.Una conferma, in sostanza, del fatto che per la società nerazzurra Koopmeiners non è fuori rosa, nonostante il suo desiderio di salutare e l'accordo economico già trovato con la Juve. Domani, venerdì 9 agosto, l'Atalanta affronterà in amichevole il St. Pauli a pochi giorni dalla Supercoppa Europea contro il Real Madrid.





