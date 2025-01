Koopmeiners convince i giornali: i voti dopo Atalanta-Juventus

Getty Images

Come ha giocato Koopmeiners in Atalanta-Juventus

Un po' impaurito, almeno inizialmente, dai fischi assordanti dei suoi ex tifosi,ha finito per mettere in campo una prestazione complessivamente positiva nel match di ieri tra, almeno stando ai giornali in edicola oggi. Ecco la sua pagella.- L'ex fischiatissimo inizia con un pallone perso che manda in porta la Dea, poi però sgobba parecchio. Due occasioni e un salvataggio sulla linea nel finale.- Come ampiamente previsto, non è accolto con mazzi di fiori dai suoi ex tifosi. Messi i tappi alle orecchie, fa di tutto per vestire i panni del guastafeste e ci sarebbe pure riuscito senza il miracolo di Carnesecchi a fine primo tempo. Nella ripresa - dopo aver invitato i tifosi della Juve ad alzare il volume - mette sulla testa di Kalulu il pallone del possibile 1-0, ma il palo e Carnesecchi dicono no. Nella sua serata da film pure un salvataggio nei pressi della linea sul tiro di Lookman.

- Bersagliato da chiunque, dopo pochi minuti mastica un pallone su cui avrebbe potuto far meglio. Nel secondo tempo gioca in maniera più sciolta, salva sulla linea un tiro a botta sicura di Lookman.