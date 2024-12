Monza-Juventus, in che ruolo giocherà Koopmeiners

Una delle certezze, a prescindere da tutto, negli uomini che giocheranno contro il Monza è, vero insostituibile per Thiago Motta. Il dubbio semmai era la posizione dell'ex Atalanta, che per la prima volta in Coppa Italia è stato impiegato a centrocampo e non da trequartista. Ecco la decisione perKoopmeiners all'U-Power Stadium contro la squadra di Nesta sarà confermato a centrocampo, insieme a Manuel Locatelli. Motta quindi prosegue sulla scia di quanto fatto nell'ultima gara, dove l'olandese è riuscito anche a trovare un super goal su calcio di punizione.