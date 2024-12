come. Sabato il centrocampista olandese ha segnato finalmente il suo primo goal con la, avviando la (parziale) rimonta sul Bologna dopo mesi difficili, contrassegnati da più bassi che alti e pure da un infortunio, la frattura di una costola, che non gli ha garantito la continuità sperata. Un po' come era successo nel suo primo periodo in bianconero alla Furia Ceca, altro giocatore che era approdato a Torino con un notevole carico di aspettative e con la "pressione" dell'importante investimento effettuato dalla Juve per strapparlo alla Lazio (75 miliardi di lire). Per Nedved quella prima rete - arrivata contro il Perugia, anche in quel caso nella prima gara casalinga del mese di dicembre - coincise con una svolta, preludio a una storia in bianconero ricca di trofei e momenti indimenticabili. Koopmeiners spera di poter seguire le sue orme.