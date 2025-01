Koopmeiners, c'è la difesa di Thiago Motta: 'Quando la squadra funziona...'

AFP via Getty Images

Nella sua conferenza stampa alla vigilia del match contro il Benfica,ha parlato anche di, che sta continuando a deludere in questa sua prima stagione alla: "Per quanto riguarda il singolo giocatore, quando si viene da una sconfitta, è chiaro che abbiamo l'abitudine di puntare il dito. Qui non si punta il dito, ha dato tantissimo fino ad oggi, continuerà a dare tantissimo, lavora sempre al massimo. Mai dato un fastidio, un infortunio, mai una lamentela. Quando abbiamo fatto belle partite con vittoria, anche lui ha fatto bene. Quando la squadra funziona, i singoli vengono fuori. Tutti possiamo migliorare, io per primo, lavoriamo ogni giorno per aumentare il livello. Sono contento di lui e degli altri per l'impegno. Domani abbiamo una grande opportunità, dopo una sconfitta".