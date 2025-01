Come ricorda Sky Sport, Manuelsarà assente nel derbydi sabato, valido per la ventesima giornata di campionato, a causa di una squalifica. La sua assenza apre la strada a Teun Koopmeiners, che potrebbe essere schierato a centrocampo al fianco di Thuram in una mediana a due. L'olandese, solitamente più avanzato, potrebbe abbassare il suo raggio d'azione per adattarsi al ruolo richiesto e garantire equilibrio alla squadra nel delicato match contro i granata. La scelta sarà fondamentale per mantenere solidità in una sfida così importante.