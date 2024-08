Koopmeiners-Juventus: le ultime

Per una volta, nessuna sorpresa. Come da previsioni,non fa parte del gruppo squadra dellche a breve affronterà in amichevole il, ultimo test per i nerazzurri in vista della sfida di Supercoppa Europea contro il Real Madrid (altro appuntamento a cui, salvo colpi di scena, non parteciperà).Il centrocampista olandese, in poche parole, continua ad aspettare la, tanto che nelle scorse ore ha presentato al suo club un certificato medico per "motivare" con lo stress la sua decisione di non allenarsi con la squadra. Ieri, intanto, Cristiano Giuntoli ha presentato ai bergamaschi una nuova offerta da circa, bonus compresi, con la speranza di chiudere definitivamente l'operazione - accontentando tutti - e consegnare a Thiago Motta il rinforzo più atteso di questa lunga estate di calciomercato.





