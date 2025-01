ha parlato ai microfoni di DAZN dopo, ecco le sue parole:LA PARTITA - "Non siamo contenti, abbiamo controllato la partita, poi abbiamo fatto un gran goal, peccato che il secondo era in fuorigioco. Abbiamo pressato il Torino, non è possibile prendere goal un minuto dalla fine. Dobbiamo prendere responsabilità, anche io devo lavorare meglio. Nel secondo tempo abbiamo avuto ancora qualche occasione ma non può bastare"COSA MANCA - "Manca un po' di tutto, dobbiamo sentire un po' di urgenza e responsabilità nelle partite, abbiamo momenti in cui giochiamo bene, abbiamo occasioni, pressiamo, ma non lo facciamo per novanta minuti. Quando ti giochi questo campionato lo devi fare per 90 minuti. Dobbiamo fare meglio, possiamo fare goal, ma li subiamo troppo facilmente rispetto a quello che facciamo. Non è possibile che loro fanno un goal così con noi in vantaggio, in superiorità numerica in area. Dobbiamo fare meglio, devo prendere la responsabilità e non c'è scusa".MIGLIORARE - "Non basta, dobbiamo sentire questo, non è possibile che siamo dove siamo. Dobbiamo imparare, fare meglio, in allenamento vedo qualità: tutti possono giocare in questa squadra, dobbiamo fare meglio. Non è possibile fare troppi pareggi, non siamo contenti, per noi, per i tifosi e per la società. Tutti devono sapere questo, vogliamo e dobbiamo fare meglio".