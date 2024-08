Se l'accordo si concretizzasse, l'arrivo di Teunpotrebbe rappresentare un'importante aggiunta per la Juventus di Thiago Motta. L'ex allenatore del Bologna ha dimostrato di preferire moduli fluidi e versatili, adattabili in base alle situazioni di gioco e ai giocatori a disposizione, passando dal 4-3-3 al 4-2-3-1, fino al 4-1-4-1. Questo approccio richiede calciatori intelligenti e tatticamente flessibili, capaci di interpretare diversi ruoli all'interno dello stesso schema di gioco.Nel piano di Motta, il mancino olandese potrebbe essere utilizzato in un ruolo di sostegno dietro l'unica punta, Dusan Vlahovic. La posizione che Koopmeiners ha occupato con successo nell'ultima stagione all'Atalanta lo vede agire come un trequartista avanzato o un centrocampista centrale con licenza di attaccare, sfruttando le sue doti tecniche e la visione di gioco per creare opportunità offensive e supportare la manovra.