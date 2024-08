Secondo La Gazzetta dello Sport, martedì 27 agosto potrebbe segnare la svolta decisiva per il trasferimento dialla, individuata come la data cruciale per definire l'accordo. La Juventus, impegnata oggi a Verona, si concentrerà da domani sul completamento della trattativa. Ogni momento potrebbe essere quello giusto per porre fine all'estenuante tormentone dell'estate e portare il centrocampista olandese a Torino. Dopo lunghe trattative, il club bianconero sembra pronto a chiudere l'affare e accogliere Koopmeiners, rafforzando così il proprio centrocampo con un giocatore fortemente voluto.