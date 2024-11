ha commentato così ai microfoni di Sky il pareggio dellacontro il: "Voglio vincere con la squadra. Con l’Udinese lo abbiamo fatto. Poi voglio segnare, l'ho fatto due volte nel primo tempo ma non è andata bene", il commento dell'olandese, che ieri sera si è visto annullare due reti per fuorigioco. "Faccio tutto per la squadra, un goal, un assist o qualcos'altro di importante. Gioco in modo diverso rispetto a quando ero all’Atalanta. Dobbiamo trovare ritmi e automatismi con gli altri. Voglio fare meglio, facciamo di tutto per vincere. Comunque non sono importante solo io, ma la squadra".