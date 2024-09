Le parole di Koompeiners dopo Juventus-PSV

ha parlato a Sky dopo il match trainto dai bianconeri per 3-1: "Sono contento di essere qui, è un club straordinario, speciale. Oggi siamo felici con il risultato pensiamo che dobbiamo fare meglio in possesso palla, abbiamo bisogno di tenere la palla per più minuti, perché poi loro sono stanchi ed è più facile attaccare.""Vogliamo controllare la partita, ogni minuto e non solo per trenta o sessanta minuti. Abbiamo fatto qualche volta bene e altre volte no, questo dobbiamo fare meglio. A Empoli abbiamo fatto meglio ma non abbiamo fatto goal, contenti del risultato ma dobbiamo fare meglio nel possesso palla"."Mi sento bene, meglio di quando sono arrivato, ho lavorato nelle due settimane di nazionale, non sono al 100% perché hai bisogno di più settimane ma è molta buona per giocare due volte 90 minuti. Non ho problemi muscolari, sicuro posso lavorare ancora di più per arrivare meglio".