Koopmeiners a Sky: 'Abbiamo parlato con Thiago, a centrocampo c'è libertà'

Getty Images

Le parole dia Sky alla vigilia di, in attesa della conferenza stampa - "Domani sarà una serata bellissima, vogliamo vincere. Dobbiamo fare bene con la palla, difendere con aggressività, sarà una partita difficile perché loro sono giovani e giocano bene con la palla. Vediamo, abbiamo fiducia".- "Abbiamo parlato con il mister, vogliamo che i nostri centrocampisti siano più vicini ma anche più bassi, per giocare di più con la palla. Più libertà? Il mister ci ha detto che con i tre centrocampisti siamo più liberi, Manu gioca più basso, abbiamo libertà".

- "Nelle ultime partite è andata meglio, abbiamo giocato con più aggressività anche in difesa e più fiducia in attacco. Bene per il morale, siamo contenti di questi risultati utili di fila. Domani è un'altra partita, dobbiamo continuare così".