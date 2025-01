Kolo Muani, un goal da record: da quanto non segnava

AFP via Getty Images

Un sorriso a metà per, in goal all'esordio con la maglia dellain una serata che però si è rivelata pessima per la sua squadra, sconfitta dal Napoli allo stadio Maradona . Il francese ha segnato al sesto pallone toccato nel nostro campionato e con il suo primo tiro nel torneo, proprio come Samuel Mbangula alla prima giornata contro il Como. Muani aveva lasciato Parigi, dove era finito fuori dalle rotazioni di Luis Enrique, con un fatturato di due reti (e un assist) in 14 presenze; l’ultima gioia risaliva allo scorsoin Ligue 1 contro il Lille. 146 giorni dopo è tornato a sorridere, e anche con questo dato si può spiegare l’urlo liberatorio dopo aver battuto Alex Meret.