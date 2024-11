ha chiarito le voci sul suo futuro in vista del mercato di gennaio. L'attaccante francese del Paris Saint-Germain, intervistato da Telefoot, ha risposto alle speculazioni riguardo a una sua possibile cessione, tra cui i rumors che lo accostano alla Juventus. Muani ha dichiarato: «Via a gennaio? No. Non ci ho nemmeno pensato. Continuerò a lavorare e a dare il massimo per il Paris Saint-Germain». Con queste parole, il centravanti ha messo fine alle speculazioni, confermando il suo impegno con il club parigino per il resto della stagione.