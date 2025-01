Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dei sedicesimi di finale di Coppa di Francia contro l'FC Espaly, il tecnico del PSGha risposto anche a una domanda sulla possibile convocazione di Milan Skriniar e, entrambi considerati in uscita (l'attaccante è un nome forte per il mercato della): "Diremo tutto al gruppo mercoledì mattina. Mi piace che i miei giocatori abbiano queste informazioni per primi, quindi vedremo domani".Non ha voluto sbilanciarsi, insomma, l'allenatore spagnolo, che però aveva già escluso il francese dall'ultimo match, quello di Ligue 1 contro il Saint-Étienne, non ritenendolo più al centro del progetto. Domani potrebbe arrivare un'ulteriore conferma in tal senso, con i bianconeri sempre alla finestra.