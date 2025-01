Kolo Muani, le prime parole: 'Motta mi ha convinto. Ruolo? Se devo scegliere, allora centravanti'

AFP via Getty Images

alla Juventus: ecco le prime parole da giocatore bianconero ai canali ufficiali."Sono molto felice di essere qui, fiero di indossare questa maglia e di giocare davanti ai nostri tifosi.- "Ci sono stati molti francesi che hanno fatto la storia qui. Come Zidane. Trezeguet mi piaceva. Più vicini a noi c'è stato Pogba, poi c'è Thuram. Sono felice di essere qui".- "Abbiamo parlato a lungo, mi ha spiegato nel dettaglio la sua filosofia e mi ha convinto a firmare per la Juve. Non vedo l'ora di iniziare".

- "Non ho preferenze, basta essere in campo. Giocherò dove deciderà il mister. Se devo scegliere, centravanti. Il ruolo in cui mi esprimo meglio"."Quanto lo conosci? Campionato molto difficile, mi piacerà mettermi alla prova. Ho giocato qui con la Francia contro l'Italia. Grande partita, tanta pressione. Sono pronto"."Spero di vedervi presto allo stadio, ciao!"