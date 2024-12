Kolo Muani, la richiesta del PSG

Tra i profili che piacciono allain attacco c'è Randalin uscita dalperché fuori dal progetto di Luis Enrique. Il giocatore non è stato convocato per tre partite consecutive, sintomo che non c'è spazio per lui neanche nel proseguo della stagione.La Juventus ovviamente non è l'unica squadra che segue Kolo Muani, su cui ci sono altri club esteri. L'operazione non è semplice però perché il PSG al momento apre solo alla cessione a titolo definitivo e non in prestito. Richiesta che complica quindi un'eventuale trattativa con la Juventus, che prima dell'attaccante dovrà versare le proprie risorse su almeno un difensore.