Kolo Muani la preferenza per il futuro

è in uscita daled è stato accostato negli ultimi giorni in particolare anche alla Juventus magari già per questo mercato di gennaio. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport oggi tuttavia il giocatore avrebbe una preferenza in caso di addio al club parigino e non sarebbe la Juventus.La preferenza del giocatore infatti sarebbe il Milan, andando cosi a ritornare Sergio Conceicao che già conosce dai tempi del Nantes. La richiesta del PSG non scende dai 60 milioni di euro.