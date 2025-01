Come la Juventus può arrivare a Kolo Muani

è un'idea concreta per la. Che in questo mese di gennaio ha sì la priorità di rinforzare la difesa, ma anche l'intenzione di trovare un attaccante da affiancare a, un profilo che possa essere d'aiuto sul breve termine ma pure lottare per avere, in prospettiva, un ruolo da protagonista. Il francese classe 1998, da tempo in rottura con il, potrebbe essere il giocatore giusto, come scrive Calciomercato.com. Resta solo da trovare - e non è un dettaglio - il punto di incontro con il club di Nasser Al-Khelaïfi, consapevole che, comunque vada, in questa finestra di mercato non potrà di certo rientrare dai 90 milioni di euro spesi nell'estate 2023 per strapparlo all'Eintracht Francoforte.Le possibili alternative per il PSG, quindi, sono due: utilizzare il cartellino di Kolo Muani come pedina di scambio (in quest'ottica, per ragioni di bilancio, avrebbe senso coinvolgere nell'affare Vlahovic ) oppure cedere l'attaccante in prestito, magari con diritto di riscatto, a una squadra che possa valorizzarlo e puntare su di lui anche per il futuro. La società transalpina dovrebbe inoltre necessariamente partecipare al pagamento dell'ingaggio, ad oggi di circa 8 milioni di euro.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui