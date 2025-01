Kolo Muani e la Juventus attendono il PSG per l'ufficialità: quando può sbloccarsi la situazione

Niente, che non ci sarà neanche per la sfida di Champions League contro il. In entrambi casi per questione di regolamenti, anche se ben diversi. In Europa infatti non avrebbe comunque potuto partecipare perché non inseribile nella lista fino alla prossima fase della competizione. Come ampiamente raccontato negli ultimi giorni, l'attaccante francese non è stato tesserato ancora dalla Juventus nonostante sia arrivato a Torino mercoledì 15 gennaio, per la situazione "prestiti" del PSG , che ha occupato tutti gli slot dei giocatori over e non può quindi cederne un altro. Non fino a quando almeno libererà uno dei posti. Ma quando sarà risolta la situazione?

Quando sarà ufficializzato Kolo Muani?

Kolo Muani ci sarà contro il Napoli?

Intanto, l'aspetto più importante;Tutto invece ruota attorno alle tempistiche con cui la situazione sarà sbloccata. E da questo punto di vista la Juve è spettatrice interessata, anche se in contatto continuo con il PSG.Il giovane italiano di proprietà del PSG è in prestito al Besiktas in attesa di capire quale sarà il suo futuro. Il piano del PSG sarebbe di riportarlo in rosa mentre la soluzione alternativa è la cessione del giocatore, che vorrebbe tornare in Italia per poter trovare spazio.L'obiettivo di tutte le parti è arrivare alla fumata bianca già nella giornata di domani, in modo che poi la Juventus possa finalmente ufficializzare Kolo Muani, che è impaziente di cominciare la nuova avventura in bianconero.Il match è in programma sabato e la Juve avrà tempo fino alla mezzanotte di venerdì per tesserare il francese. Il via libera definitivo è atteso prima di quel giorno.